Ambre Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Ambre

Vendredi 26 mars 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Sur scène, elle proposera bien plus qu’un concert.

Révélée au grand public en remportant la 13ᵉ saison de la Star Academy, Ambre ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire. Avec j’me demande , son premier single, elle dévoile un univers sincère et profondément intime, porté par une voix singulière et un univers musical intense.







Après une tournée de plus de 70 dates qui lui a permis de conquérir le public aux quatre coins de la France, Ambre s’apprête à vivre une première essentielle partir à la rencontre de son public en son nom.



Un show vibrant, où l’énergie, l’intensité et la puissance de sa voix rencontrent la force de ses mots. Les toutes premières dates de cette tournée qui marque l’affirmation d’une artiste, au plus près de celles et ceux qui la suivent depuis ses débuts… comme de ceux qui la découvriront pour la première fois. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On stage, she’ll offer much more than just a concert.

L’événement Ambre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille