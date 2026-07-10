Amel Sdiri chante Fayrouz Théâtre Raymond Devos Tourcoing

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AMEL SDIRI chante FAYROUZ

Chanteuse lyrique aux multiples facettes, Amel Sdiri offre un hommage à la diva libanaise, Fayrouz entourée de musiciens exceptionnels.

Repérée dès l’âge de 5 ans, Amel Sdiri étudie le violon dans sa ville de Bizerte en Tunisie. Son aptitude naturelle pour cet instrument s’est immédiatement révélée. À l’âge de 16 ans, elle obtient son diplôme de musique arabe et commence à enseigner la musique. Depuis son parcours est un sans faute depuis l’Institut supérieur de Tunis jusqu’au Conservatoire royal de Bruxelles où elle poursuit ses études.

Peu à peu, sa voix particulière a commencé à éclipser ses talents de violoniste. Depuis 2014, Amel s’est produite lors de nombreux concerts en Tunisie, en Europe et aux États-Unis. En 2023, Amel collabore avec certains des plus grands compositeurs mondiaux et s’apprête à sortir son premier album, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière musicale déjà remarquable.

Pour ce concert unique imaginé avec l’Institut du monde arabe-Tourcoing et Attacafa, Amel Sdiri interprétera une sélection personnelle de morceaux de Fayrouz. Ce que la diva libanaise et la chanteuse tunisienne ont en commun, c’est, outre une incroyable maîtrise vocale, ce goût pour le rapprochement de la musique dite orientale et occidentale. Une rencontre pour se rappeler que la musique de Fayrouz est intemporelle et à tout jamais inscrite dans les mémoires.

Distribution : Amel Sdiri – chant, Wadie Naim – percussions, Marwan Fakir – violon, Qusai Naim – violoncelle, Apostolos Sideris – contrebasse, Nadhal Jaoua – qanoun, Hussam – nai / qawala, Ala Ben Fguira – piano.

Concert assis – places non numérotées

Billetterie physique au guichet de l’IMA du 26 août au 20 septembre

Un partenariat Attacafa, Scène Universelle Nomade et Institut du monde arabe-Tourcoing