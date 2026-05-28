Aménagement et végétalisation d’une cour intérieure Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Vous pensez qu’il faut un grand terrain pour cultiver des plantes ? Détrompez vous ! Même une cour peut devenir un véritable coin de verdure.

Participez à un atelier convivial et accessible à tous pour découvrir comment transformer un espace minéral en petit jardin vivant.

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez expérimenter, échanger et apprendre des techniques faciles à reproduire chez vous !

Une belle occasion de faire entrer la nature en ville et dans votre quotidien.

Pas besoin d’avoir un jardin pour jardiner !

Participez à l’aménagement d’un jardin dans une cour et découvrez comment végétaliser ce type d’espace.

Le vendredi 26 juin 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T15:30:00+02:00_2026-06-26T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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