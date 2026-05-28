Aménagement et végétalisation d’une cour intérieure Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Aménagement et végétalisation d’une cour intérieure Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 26 juin 2026.
Vous pensez qu’il faut un grand terrain pour cultiver des plantes ? Détrompez vous ! Même une cour peut devenir un véritable coin de verdure.
Participez à un atelier convivial et accessible à tous pour découvrir comment transformer un espace minéral en petit jardin vivant.
Que vous soyez débutant ou simplement curieux, venez expérimenter, échanger et apprendre des techniques faciles à reproduire chez vous !
Une belle occasion de faire entrer la nature en ville et dans votre quotidien.
Pas besoin d’avoir un jardin pour jardiner !
Participez à l’aménagement d’un jardin dans une cour et découvrez comment végétaliser ce type d’espace.
Le vendredi 26 juin 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T15:30:00+02:00_2026-06-26T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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