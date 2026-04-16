Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Que vous ayez participé au non à notre premier atelier sur cette thématique vous êtes les bien venu.e.s

Vous disposez d’un petit espace et vous souhaitez le végétaliser, et le transformer en jardin gourmand.

Participez collectivement au réaménagement, de la terrasse de la Maison du

Jardinage et du Compostage, apprenez à cultiver des légumes et des aromatiques

en ville.

Formulaire d’inscription à venir.

Pour les jardiniers et jardinières sans jardin

Le mardi 19 mai 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit sous condition

Inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T15:30:00+02:00_2026-05-19T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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