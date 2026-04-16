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Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mardi 19 mai 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : <p>Inscription en ligne</p>

Que vous ayez participé au non à notre premier atelier sur cette thématique vous êtes les bien venu.e.s

Vous disposez d’un petit espace et vous souhaitez le végétaliser, et le transformer en jardin gourmand.

Participez collectivement au réaménagement, de la terrasse de la Maison du
Jardinage et du Compostage, apprenez à cultiver des légumes et des aromatiques
en ville.

Formulaire d’inscription à venir.

Pour les jardiniers et jardinières sans jardin
Le mardi 19 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit sous condition

Inscription en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T15:30:00+02:00_2026-05-19T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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