Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Aménager un potager sur son balcon ou terrasse Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mardi 19 mai 2026.
Que vous ayez participé au non à notre premier atelier sur cette thématique vous êtes les bien venu.e.s
Vous disposez d’un petit espace et vous souhaitez le végétaliser, et le transformer en jardin gourmand.
Participez collectivement au réaménagement, de la terrasse de la Maison du
Jardinage et du Compostage, apprenez à cultiver des légumes et des aromatiques
en ville.
Formulaire d’inscription à venir.
Pour les jardiniers et jardinières sans jardin
Le mardi 19 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit sous condition
Inscription en ligne
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T15:30:00+02:00_2026-05-19T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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