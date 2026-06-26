AMÈNE TA CHAISE LES AVENTURES DE TINTIN LE SECRET DE LA LICORNE Béziers lundi 6 juillet 2026.

Béziers

AMÈNE TA CHAISE LES AVENTURES DE TINTIN LE SECRET DE LA LICORNE

57 avenue Valentin Duc Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Tintin et Spielberg réunissent toutes les générations pour une aventure spectaculaire. Animations familiales dès 19h, puis cinéma en plein air au jardin de la Plantade.

Cette année, nous avons choisi une œuvre capable de réunir toutes les générations autour d’une grande aventure Les Aventures de Tintin, adapté par Steven Spielberg en 2011.

La rencontre entre l’un des plus grands réalisateurs de notre époque et le célèbre reporter créé par Hergé donne naissance à un film spectaculaire, fidèle à l’esprit d’aventure qui fait le succès de Tintin depuis près d’un siècle.

Dès 19h, profitez des animations familiales proposées par nos partenaires chasse au trésor, ateliers, activités sportives, coin lecture et gourmandises.

Dès 21h45, à la nuit tombée, le jardin de la Plantade deviendra une salle de cinéma à ciel ouvert. Des chaises seront à disposition, mais vous pouvez apporter la vôtre pour plus de confort. .

57 avenue Valentin Duc Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 35 info@lafccm.org

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English : AMÈNE TA CHAISE LES AVENTURES DE TINTIN LE SECRET DE LA LICORNE

Tintin and Spielberg bring together all generations for a spectacular adventure. Family-friendly shows starting at 7 p.m., followed by an outdoor movie screening in the Jardin de la Plantade.

L’événement AMÈNE TA CHAISE LES AVENTURES DE TINTIN LE SECRET DE LA LICORNE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34