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Amenra en concert, L’Aéronef, Lille

mardi 29 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille

Amenra en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
27 € / 20 €

Amenra en concert Mardi 29 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00

Le quintet de Courtrai fait une nouvelle étape à L’Aéronef pour partager ses états d’âmes et de conscience. Invitation renouvelée à plonger avec eux, entre obscurité et lumière, au gré de vagues tantôt scélérates, qui vous emportent au large, tantôt douces, qui vous déposent sur la rive. Vivant. Authentiquement intense.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour d’Amenra à Lille

DR

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