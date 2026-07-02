Amenra en concert, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Amenra en concert Mardi 29 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:00:00+02:00

Le quintet de Courtrai fait une nouvelle étape à L’Aéronef pour partager ses états d’âmes et de conscience. Invitation renouvelée à plonger avec eux, entre obscurité et lumière, au gré de vagues tantôt scélérates, qui vous emportent au large, tantôt douces, qui vous déposent sur la rive. Vivant. Authentiquement intense.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Retour d’Amenra à Lille

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