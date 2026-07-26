AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE Route de Vendres Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Route de Vendres · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Un showman tout-puissant transforme la politique en spectacle, jouant des peurs et des désirs. Avec America, Martin Harriague signe une pièce chorégraphique explosive inspirée de Donald Trump.
Tout public
Showman sans limites, figure médiatique devenue politique, il transforme la conquête du pouvoir en performance permanente. Avec America, Martin Harriague s’inspire de cette Amérique du spectacle pour composer une pièce chorégraphique incisive, où la politique se joue comme une mise en scène totale.
Porté par douze danseurs, le plateau devient l’espace d’une tension continue entre attraction et répulsion, humour et vertige. Le chorégraphe utilise la rhétorique simplifiée comme matière chorégraphique, révélant ce qu’elle contient de violence, de séduction et de contradiction. Entre énergie collective et fragmentation des récits, la pièce explore une société traversée de paradoxes, où le discours oscille entre promesse et brutalité. Mais au coeur de cette mécanique fascinante, émergent aussi d’autres imaginaires ceux d’une Amérique multiple, vibrante, traversée de désirs d’espoir et de liberté.
Une danse explosive et contemporaine, au plus près des tensions du monde.
Distribution
Chorégraphie, mise en scène, montage son, création lumières, costumes Martin Harriague
Création vidéo Steeve Calvo et Martin Harriague
Musiques The Shoes, Krzysztof Penderecki, Nina Simone, Barry White, The Knife, Chavela Vargas, J.S Bach, Killswitch Engage, Ryuichi Sakamoto, Lee Greenwood
Extraits audio Extraits de discours de Donald J. Trump
Assistants chorégraphes Nadav Gal et Mathieu Geffré
Réalisation décor et costumes Ateliers de l’Opéra Grand Avignon .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English : AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE
An all-powerful showman turns politics into a spectacle, playing on people’s fears and desires. With *America*, Martin Harriague presents an explosive dance piece inspired by Donald Trump.
Suitable for all ages
L’événement AMERICA BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON MARTIN HARRIAGUE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN
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