CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers
CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers jeudi 13 août 2026.
Béziers
CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026
avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
6 toros d’El Parralejo pour Castella, Talavante et de Miranda.
Corrida de 6 toros d’El Parralejo pour
– Sébastien Castella
– Alejandro Talavante
– David de Miranda
Réservation conseillée. .
avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45
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English : CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026
6 El Parralejo toros for Castella, Talavante and de Miranda.
L’événement CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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