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CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers

CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers jeudi 13 août 2026.

Adresse
avenue Emile Claparède
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Tarif
24 24

Béziers

CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

6 toros d’El Parralejo pour Castella, Talavante et de Miranda.
Corrida de 6 toros d’El Parralejo pour

– Sébastien Castella
– Alejandro Talavante
– David de Miranda

Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

6 El Parralejo toros for Castella, Talavante and de Miranda.

L’événement CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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