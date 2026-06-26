Béziers

CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

6 toros d’El Parralejo pour Castella, Talavante et de Miranda.

Corrida de 6 toros d’El Parralejo pour

– Sébastien Castella

– Alejandro Talavante

– David de Miranda

Réservation conseillée. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

6 El Parralejo toros for Castella, Talavante and de Miranda.

L’événement CORRIDA DU JEUDI 13 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34