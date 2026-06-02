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LES CARTELS DE LA FERIA Béziers

LES CARTELS DE LA FERIA Béziers jeudi 13 août 2026.

Adresse : avenue Emile Claparède

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif : 41 41 41

Béziers

LES CARTELS DE LA FERIA

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

6 toros d’El Parralejo pour Castella, Talavante et de Miranda.
Corrida Zapatista

6 toros d’El Parralejo pour
– Sébastien Castella
– Alejandro Talavante
– David De Miranda

Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : LES CARTELS DE LA FERIA

6 El Parralejo toros for Castella, Talavante and de Miranda.

L’événement LES CARTELS DE LA FERIA Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34

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