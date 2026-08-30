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America – Rungis Piano-Piano 7e edition Grange Sainte-Geneviève

samedi 3 octobre 2026 · Grange Sainte-Geneviève · RUNGIS

America – Rungis Piano-Piano 7e edition Grange Sainte-Geneviève

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30
Heure de fin
21:30
Lieu
Grange Sainte-Geneviève
Adresse
5 Rue Sainte-Geneviève
Ville
94150 RUNGIS
Département
Val-de-Marne
Tarif
Tarif plein 20€ - Tarif Réduit 15€

RÉCITAL À DEUX PIANOS
Vanessa Wagner & Wilhem Latchoumia

Ce récital, issu de leur disque commun This is America! paru en 2020, s’inscrit dans une histoire profondément liée à l’essor du duo de pianos aux États-Unis.
Au programme : Ellis Island de Meredith Monk, qui ouvre une porte sensible sur la mémoire de l’émigration ; les Danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein, urbaines, théâtrales, énergiques ; et les Quatre Mouvements pour deux pianos de Philip Glass, d’une apparente facilité aux variations infimes si complexes !
Par sa dimension euphorisante, ce programme dessine le portrait d’une Amérique musicale en constante transformation.

Meredith Monk: Ellis Island
Bernstein: Danses symphoniques de West Side Story (tr. Musto)
Philip Glass: Quatre Mouvements pour 2 pianos

Billetterie: Tarif plein 20€ – Tarif Réduit 15€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/america

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