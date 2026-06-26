America’Méjanes 2026 Domaine de Méjanes Arles

Arles

America’Méjanes 2026

Du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026.

Samedi à partir de 17h et dimanche de 10h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Méjanes D37 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

En 2026, le Domaine de Méjanes en Camargue fait revivre l’esprit américain sur ses terres!Familles

Deuxième édition d’América’Méjanes au Domaine de Méjanes en Camargue.

Les Etats-Unis étaient l’une des sources d’inspiration de Paul Ricard !

Production de western camarguais, création du Petit Train de Méjanes, politique sociale et économiques de l’entreprise,

Fin des années 50, les indiens d’Amérique, Astre Solaire et Nuage de Guerre étaient reçus par la famille Ricard et leur gardian Marius Lescot, au Domaine de Méjanes, pour une journée de partage autour des traditions.



Voici donc le programme de ces 2 jours



//Samedi soir 4 juillet Independence Day !



A partir de 17h dans le Salon Mirette Ricard (climatisé), grand bal country et initiations organisés par l’association Wild Boots avec la participation de Sylviane Reboul et Pascal Leplat. Entrée gratuite.



A partir de 21h, concert du groupe Americana 100% Musique Country Line Danse

Americana est un nouveau groupe dédié à la danse Country, mais pas que ! Son fondateur n’est autre qu’Olivier, guitariste chanteur, que vous avez certainement croisé dans les bals et festivals country à travers l’hexagone. Fort de ses années passées à vos côtés sur les planchers, Olivier s’entoure de musiciens talentueux comme Elie, Stef, Baptiste et Tony pour continuer à vous faire danser et vibrer au son de la musique Country ! Chaussez vos santiags ! Choose Americana !

Entrée 10 €.



Restauration

Boissons, Snacking et Formule barbecue assiette Mixed Grill (Effiloché de porc saucisse de taureau chorizo de taureau grillé et pilon de poulet) avec pommes de terre frites à la fleur de sel et salade + 1 verre de vin ou 1 pression ou 1 soft + 1 dessert.

25 € à emporter ou à consommer à l’espace pique nique.

Parking gratuit.



//Dimanche 5 juillet de 10h à 18h. Place des arènes et dans la cour du mas, présentation par leurs propriétaires passionnés, des belles voitures et motos américaines !

Des shows dynamiques et surprenants des pom pom girls de Shines Academy . Le taureau mécanique, les stands des exposants…



Offre spéciale pour chaque voiture américaine qui se présente place des arènes l’agent de sécurité en charge du stationnement donne un bracelet au conducteur qui lui donne le droit à un apéro offert



Au Salon Mirette Ricard (climatisé)

10h Initiation à la danse Country organisée par l’association Wild Boots. Entrée gratuite.

11h Grand bal country organisé par l’association Wild Boots avec la participation de Sylviane Reboul et Pascal Leplat. Entrée gratuite.

14h30 Concert 100% Musique Country Line Danse avec Mimuzik. Entrée Gratuite.

Créé en 2011, après 6 années avec le groupe belge Kentucky, Mimuzik (chanteuse belge) trace sa route seule avec pour seule et unique but, faire danser un maximum. Pour cela, elle mélange tous styles de musiques, country, new country et variétés pour line danseurs.

Depuis trois ans elle est accompagnée d’un guitariste (Fizzi) afin d’amener plus de live musique sur scène.



Restauration

Bar, Snacking et Déjeuner au restaurant La Bergerie de Méjanes avec la formule à 28€ sur réservation (animation par les guitaristes et chanteurs gypsies):

Barbecue avec assiette Mixed Grill (effiloché de porc-saucisse de taureau-chorizo de taureau grillé et pilon de poulet) avec pommes de terres frites à fleur de sel et salade + 1 verre de vin ou 1 pression ou 1 soft + 1 dessert)

OU

Gardiane de taureau Camargue AOP et son riz Camargue IGP + 1 verre de vin ou 1 pression ou 1 soft + 1 dessert

Ou pour les végétariens…

Salade végétarienne à 18 €

Dessert du jour à 7 € ou coupe 2 boules à 4,50 €

Et pour les enfants…

1 sirop + tenders de poulet ou jambon avec potatoes + 1 boule de glace à 13 €

Réservation vivement recommandée ! 04 90 97 16 65





Venez nous rejoindre pour ce grand évènement en tant que passionnés, amateurs, en famille ou entre amis ! .

Domaine de Méjanes D37 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr

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English :

In 2026, the Domaine de Méjanes in the Camargue will bring the American spirit back to life on its grounds!

L’événement America’Méjanes 2026 Arles a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme d’Arles