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American Idiot / La nuit Rock US SUPERSONIC Paris

samedi 22 août 2026 · SUPERSONIC · Paris

American Idiot / La nuit Rock US SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

AMERICAN IDIOT

– La nuit Rock US du Supersonic –

Vie l’American Life le temps d’une soirée

Imagine : l’énergie de Vanishing Point, la nostalgie des Goonies, la rébellion de Rebel Without a Cause, l’esprit fun de Wayne’s World et les vibes feel-good de Grease, Rock Academy, Dazed and Confused, à la sauce American Idiot

Si ton cœur bat pour Green Day, que tu aimes Springteen, Nirvana, The Strokes, Sum 41, The Ramones, Foo Fighters, Blondie, Pixies : notre soirée American Idiot est faite pour toi

Live tribute à 1h de Banga

DJ set Disco de Marques de Vynil Coyote et Sheitan

———————————

Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 21 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T23:00:00+02:00_2026-08-21T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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