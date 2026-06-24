Amical enlèvement Place de l’église passage des charitains Ébreuil samedi 4 juillet 2026.

Ébreuil

Amical enlèvement

Place de l’église passage des charitains Café associatif du Val de Sioule (l’ opus café) Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle musical pour enfants et adultes ayant gardé une âme d’enfant.

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Place de l’église passage des charitains Café associatif du Val de Sioule (l’ opus café) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

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English :

A musical for children and adults who have retained a childlike spirit.

L’événement Amical enlèvement Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule