La Roulotte Fiolante 2026 Rue des Nières Ébreuil

Ébreuil

La Roulotte Fiolante 2026

Rue des Nières Plan d’eau d’Ébreuil Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Barbecue géant, buvette et ambiance musicale au bord du plan d’eau d’Ébreuil ! Une soirée d’été conviviale organisée par l’Union des commerçants et artisans, sans réservation, pour danser et profiter entre amis.

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Rue des Nières Plan d’eau d’Ébreuil Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact.ucae@gmail.com

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English :

A giant barbecue, a refreshment stand, and live music by the lake in Ébreuil! A fun summer evening organized by the Union of Merchants and Artisans—no reservations needed—to dance and have a good time with friends.

L’événement La Roulotte Fiolante 2026 Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule