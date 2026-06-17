La Roulotte Fiolante 2026 Rue des Nières Ébreuil
La Roulotte Fiolante 2026 Rue des Nières Ébreuil mardi 7 juillet 2026.
Ébreuil
La Roulotte Fiolante 2026
Rue des Nières Plan d’eau d’Ébreuil Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Barbecue géant, buvette et ambiance musicale au bord du plan d’eau d’Ébreuil ! Une soirée d’été conviviale organisée par l’Union des commerçants et artisans, sans réservation, pour danser et profiter entre amis.
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Rue des Nières Plan d’eau d’Ébreuil Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact.ucae@gmail.com
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English :
A giant barbecue, a refreshment stand, and live music by the lake in Ébreuil! A fun summer evening organized by the Union of Merchants and Artisans—no reservations needed—to dance and have a good time with friends.
L’événement La Roulotte Fiolante 2026 Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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