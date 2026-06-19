Ébreuil

Méditation guidée en bord de Sioule

Bord de Sioule Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20

S’évader le temps d’un instant une heure de méditation guidée au bord de la Sioule, pour se ressourcer dans un cadre naturel exceptionnel. Deux dates disponibles en juillet.

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Bord de Sioule Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 22 75 10 ayla.naturel03@gmail.com

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English :

Take a moment to escape : an hour of guided meditation on the banks of the Sioule River, to recharge your batteries in an exceptional natural setting. Two dates available in July.

L’événement Méditation guidée en bord de Sioule Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule