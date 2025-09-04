Amiens Show Patate Amiens
samedi 3 octobre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Amiens Show Patate
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le 3 octobre 2026, Amiens célèbre la pomme de terre sous toutes ses formes ! Marchés, démonstrations de chefs, animations de rue et ateliers gourmands mettent à l’honneur ce tubercule emblématique.
Entre savoir-faire locaux, recettes originales et ambiance festive, petits et grands profiteront d’une journée conviviale au cœur de la ville.
Renseignements et réservations amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate
Le 3 octobre 2026, Amiens célèbre la pomme de terre sous toutes ses formes ! Marchés, démonstrations de chefs, animations de rue et ateliers gourmands mettent à l’honneur ce tubercule emblématique.
Entre savoir-faire locaux, recettes originales et ambiance festive, petits et grands profiteront d’une journée conviviale au cœur de la ville.
Renseignements et réservations amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate .
Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On October 3, 2026, Amiens will celebrate the potato in all its forms! Markets, chef demonstrations, street entertainment, and culinary workshops will put this iconic tuber in the spotlight.
With local expertise, original recipes, and a festive atmosphere, young and old alike will enjoy a fun-filled day in the heart of the city.
Information and reservations: amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate
L’événement Amiens Show Patate Amiens a été mis à jour le 2025-09-04 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé, Centre Culturel Etoile du Sud, Amiens 12 septembre 2026
- Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates La Grande Fête de Lancement MIKI, M.A.O. Cormontreuil et Weekend Affair. Amiens 12 septembre 2026
- 13ème Fête des Jardiniers Amiens 13 septembre 2026
- Inauguration du nouveau projet de La Lune des Pirates Family Party ! 58 bis rue Saint-Leu Amiens 13 septembre 2026
- Coup de projecteur sur Les Rites funéraires Amiens 13 septembre 2026