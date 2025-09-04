Informations pratiques

Amiens

Amiens Show Patate

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le 3 octobre 2026, Amiens célèbre la pomme de terre sous toutes ses formes ! Marchés, démonstrations de chefs, animations de rue et ateliers gourmands mettent à l’honneur ce tubercule emblématique.

Entre savoir-faire locaux, recettes originales et ambiance festive, petits et grands profiteront d’une journée conviviale au cœur de la ville.

Renseignements et réservations amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate

Le 3 octobre 2026, Amiens célèbre la pomme de terre sous toutes ses formes ! Marchés, démonstrations de chefs, animations de rue et ateliers gourmands mettent à l’honneur ce tubercule emblématique.

Entre savoir-faire locaux, recettes originales et ambiance festive, petits et grands profiteront d’une journée conviviale au cœur de la ville.

Renseignements et réservations amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

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English :

On October 3, 2026, Amiens will celebrate the potato in all its forms! Markets, chef demonstrations, street entertainment, and culinary workshops will put this iconic tuber in the spotlight.

With local expertise, original recipes, and a festive atmosphere, young and old alike will enjoy a fun-filled day in the heart of the city.

Information and reservations: amiens-tourisme.com/AmiensShowPatate

L’événement Amiens Show Patate Amiens a été mis à jour le 2025-09-04 par OT D’AMIENS