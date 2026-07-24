FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

DIMANCHE 30 AOÛT

16H30 / CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES (VIGNACOURT 80)

Théâtre burlesque

Conférence préventive sur l’Alcool et ses Dérives traite de manière burlesque le rapport à l’alcool qu’ont nos trois compères. Ils tentent tant bien que mal d’animer cette conférence sur la modération. La Compagniie Les Alcoolytes a été créée par trois amis sortant du conservatoire avec l’envie de faire leurs propres projets par leurs propres moyens.

Mise en scène et interprètes Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Léon Perret

Création lumière et régie Stéphane Piasentin

Coproduction Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 50 min.

DIMANCHE 30 AOÛT

16H30 / CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES (VIGNACOURT 80)

Théâtre burlesque

Conférence préventive sur l’Alcool et ses Dérives traite de manière burlesque le rapport à l’alcool qu’ont nos trois compères. Ils tentent tant bien que mal d’animer cette conférence sur la modération. La Compagniie Les Alcoolytes a été créée par trois amis sortant du conservatoire avec l’envie de faire leurs propres projets par leurs propres moyens.

Mise en scène et interprètes Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Léon Perret

Création lumière et régie Stéphane Piasentin

Coproduction Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 50 min. .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

SUNDAY, AUGUST 30

4:30 p.m. / PREVENTIVE LECTURE ON ALCOHOL AND ITS ABUSES by Nans Piasentin, Guillaume Trapani, and Paul Lescuyer / LES ALCOOLYTES COMPANY (VIGNACOURT 80)

Burlesque Theater

“Preventive Lecture on Alcohol and Its Excesses” takes a burlesque look at the relationship our three friends have with alcohol. They do their best to host this lecture on moderation. The Les Alcoolytes Company was founded by three friends fresh out of the conservatory who wanted to create their own projects on their own terms.

Director and Performers: Nans Piasentin, Guillaume Trapani, and Léon Perret

Lighting Design and Stage Management: Stéphane Piasentin

Co-production: Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

For all ages, ages 12 and up

Running time: 50 min.

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS