FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES Amiens
dimanche 30 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
DIMANCHE 30 AOÛT
16H30 / CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES (VIGNACOURT 80)
Théâtre burlesque
Conférence préventive sur l’Alcool et ses Dérives traite de manière burlesque le rapport à l’alcool qu’ont nos trois compères. Ils tentent tant bien que mal d’animer cette conférence sur la modération. La Compagniie Les Alcoolytes a été créée par trois amis sortant du conservatoire avec l’envie de faire leurs propres projets par leurs propres moyens.
Mise en scène et interprètes Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Léon Perret
Création lumière et régie Stéphane Piasentin
Coproduction Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
Tout public, à partir de 12 ans
Durée 50 min.
DIMANCHE 30 AOÛT
16H30 / CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES (VIGNACOURT 80)
Théâtre burlesque
Conférence préventive sur l’Alcool et ses Dérives traite de manière burlesque le rapport à l’alcool qu’ont nos trois compères. Ils tentent tant bien que mal d’animer cette conférence sur la modération. La Compagniie Les Alcoolytes a été créée par trois amis sortant du conservatoire avec l’envie de faire leurs propres projets par leurs propres moyens.
Mise en scène et interprètes Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Léon Perret
Création lumière et régie Stéphane Piasentin
Coproduction Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
Tout public, à partir de 12 ans
Durée 50 min. .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
SUNDAY, AUGUST 30
4:30 p.m. / PREVENTIVE LECTURE ON ALCOHOL AND ITS ABUSES by Nans Piasentin, Guillaume Trapani, and Paul Lescuyer / LES ALCOOLYTES COMPANY (VIGNACOURT 80)
Burlesque Theater
“Preventive Lecture on Alcohol and Its Excesses” takes a burlesque look at the relationship our three friends have with alcohol. They do their best to host this lecture on moderation. The Les Alcoolytes Company was founded by three friends fresh out of the conservatory who wanted to create their own projects on their own terms.
Director and Performers: Nans Piasentin, Guillaume Trapani, and Léon Perret
Lighting Design and Stage Management: Stéphane Piasentin
Co-production: Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
For all ages, ages 12 and up
Running time: 50 min.
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 CONFÉRENCE PRÉVENTIVE SUR L’ALCOOL ET SES DÉRIVES de Nans Piasentin, Guillaume Trapani et Paul Lescuyer / COMPAGNIE LES ALCOOLYTES Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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