FESTIVAL EMERGENCIE #2 -CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS Amiens
dimanche 30 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 -CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
DIMANCHE 30 AOÛT
18H30 / CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)
Musique
3alatoul nous emmène en voyage en Europe de l’Est, en Orient et au Maghreb. Le Oud, la clarinette, la derbouka et l’accordéon sont le carburant de cette aventure musicale.
Musiciens Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Saïdi, Mathieu De Bruyn et Antoine Sader
Terrasse du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée 1h30
DIMANCHE 30 AOÛT
18H30 / CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)
Musique
3alatoul nous emmène en voyage en Europe de l’Est, en Orient et au Maghreb. Le Oud, la clarinette, la derbouka et l’accordéon sont le carburant de cette aventure musicale.
Musiciens Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Saïdi, Mathieu De Bruyn et Antoine Sader
Terrasse du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée 1h30 .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
SUNDAY, AUGUST 30
6:30 PM / CLOSING CONCERT / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)
Music
3alatoul takes us on a journey through Eastern Europe, the Middle East, and the Maghreb. The oud, clarinet, derbouka, and accordion fuel this musical adventure.
Musicians: Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Sa’di, Mathieu De Bruyn, and Antoine Sader
Terrace of the Jacques Tati Theater
All ages
Duration: 1 hour 30 minutes
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 -CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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