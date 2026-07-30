Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 -CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

DIMANCHE 30 AOÛT

18H30 / CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)

Musique

3alatoul nous emmène en voyage en Europe de l’Est, en Orient et au Maghreb. Le Oud, la clarinette, la derbouka et l’accordéon sont le carburant de cette aventure musicale.

Musiciens Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Saïdi, Mathieu De Bruyn et Antoine Sader

Terrasse du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée 1h30

DIMANCHE 30 AOÛT

18H30 / CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)

Musique

3alatoul nous emmène en voyage en Europe de l’Est, en Orient et au Maghreb. Le Oud, la clarinette, la derbouka et l’accordéon sont le carburant de cette aventure musicale.

Musiciens Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Saïdi, Mathieu De Bruyn et Antoine Sader

Terrasse du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée 1h30 .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

SUNDAY, AUGUST 30

6:30 PM / CLOSING CONCERT / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS (AMIENS 80)

Music

3alatoul takes us on a journey through Eastern Europe, the Middle East, and the Maghreb. The oud, clarinet, derbouka, and accordion fuel this musical adventure.

Musicians: Benoît Brunhes, Mohamed Rifi Sa’di, Mathieu De Bruyn, and Antoine Sader

Terrace of the Jacques Tati Theater

All ages

Duration: 1 hour 30 minutes

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 -CONCERT DE CLÔTURE / 3ALA TOUL / LE BALBIBUS Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS