Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-30

DIMANCHE 30 AOÛT

10H + 14H / UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU (AMIENS 80)

Conte musical kamishibai

Uko, l’enfant et l’éléphant est un conte musical de 10 chansons, accompagné d’un kamishibai de 14 illustrations. Rosa Lou nous raconte l’histoire de Uko l’ukulélé qui a fait de la musique son langage. Au travers de rencontres bienveillantes, ce récit met en avant la résilience face au handicap, la valeur de la solidarité et l’importance de croire en ses rêves. Tout cela dans un univers doux et fantaisiste.

Texte, mise en scène, scénographie et interprète Rosa Lou

Soutiens Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens

Salle Trafic

Tout public, à partir de 6 ans

Durée 45 min.

DIMANCHE 30 AOÛT

10H + 14H / UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU (AMIENS 80)

Conte musical kamishibai

Uko, l’enfant et l’éléphant est un conte musical de 10 chansons, accompagné d’un kamishibai de 14 illustrations. Rosa Lou nous raconte l’histoire de Uko l’ukulélé qui a fait de la musique son langage. Au travers de rencontres bienveillantes, ce récit met en avant la résilience face au handicap, la valeur de la solidarité et l’importance de croire en ses rêves. Tout cela dans un univers doux et fantaisiste.

Texte, mise en scène, scénographie et interprète Rosa Lou

Soutiens Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens

Salle Trafic

Tout public, à partir de 6 ans

Durée 45 min. .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

SUNDAY, AUGUST 30

10:00 a.m. & 2:00 p.m. / UKO, THE CHILD, AND THE ELEPHANT / ROSA LOU COMPANY (AMIENS 80)

Musical story kamishibai

Uko, the Child, and the Elephant is a musical tale featuring 10 songs, accompanied by a kamishibai with 14 illustrations. Rosa Lou tells the story of Uko the ukulele, who made music his language. Through heartwarming encounters, this story highlights resilience in the face of disability, the value of solidarity, and the importance of believing in one’s dreams—all set in a gentle and whimsical world.

Text, direction, set design, and performer: Rosa Lou

Supported by: Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens

Salle Trafic

For all ages, ages 6 and up

Running time: 45 min.

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS