FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU Amiens
jeudi 30 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-30
DIMANCHE 30 AOÛT
10H + 14H / UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU (AMIENS 80)
Conte musical kamishibai
Uko, l’enfant et l’éléphant est un conte musical de 10 chansons, accompagné d’un kamishibai de 14 illustrations. Rosa Lou nous raconte l’histoire de Uko l’ukulélé qui a fait de la musique son langage. Au travers de rencontres bienveillantes, ce récit met en avant la résilience face au handicap, la valeur de la solidarité et l’importance de croire en ses rêves. Tout cela dans un univers doux et fantaisiste.
Texte, mise en scène, scénographie et interprète Rosa Lou
Soutiens Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens
Salle Trafic
Tout public, à partir de 6 ans
Durée 45 min.
DIMANCHE 30 AOÛT
10H + 14H / UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU (AMIENS 80)
Conte musical kamishibai
Uko, l’enfant et l’éléphant est un conte musical de 10 chansons, accompagné d’un kamishibai de 14 illustrations. Rosa Lou nous raconte l’histoire de Uko l’ukulélé qui a fait de la musique son langage. Au travers de rencontres bienveillantes, ce récit met en avant la résilience face au handicap, la valeur de la solidarité et l’importance de croire en ses rêves. Tout cela dans un univers doux et fantaisiste.
Texte, mise en scène, scénographie et interprète Rosa Lou
Soutiens Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens
Salle Trafic
Tout public, à partir de 6 ans
Durée 45 min. .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SUNDAY, AUGUST 30
10:00 a.m. & 2:00 p.m. / UKO, THE CHILD, AND THE ELEPHANT / ROSA LOU COMPANY (AMIENS 80)
Musical story kamishibai
Uko, the Child, and the Elephant is a musical tale featuring 10 songs, accompanied by a kamishibai with 14 illustrations. Rosa Lou tells the story of Uko the ukulele, who made music his language. Through heartwarming encounters, this story highlights resilience in the face of disability, the value of solidarity, and the importance of believing in one’s dreams—all set in a gentle and whimsical world.
Text, direction, set design, and performer: Rosa Lou
Supported by: Collectif COSA, Collectif le Slip Amiens
Salle Trafic
For all ages, ages 6 and up
Running time: 45 min.
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 UKO, L’ENFANT ET L’ÉLÉPHANT / COMPAGNIE ROSA LOU Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens 1 août 2026
- Visite de l’exposition du FRAC Amiens 8 août 2026
- Coup de projecteur sur Parures et soins du corps Amiens 9 août 2026
- Carnet de terrain – Venus Song #1, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens 19 août 2026
- Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens 20 août 2026