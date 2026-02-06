Amina Mezaache & Maracuja Le Son de la Terre PARIS 05

Grande voyageuse et passionnée de rencontres musicales, Amina Mezaache nous livre un carnet de voyage coloré et nourri de la richesse des cultures brésiliennes, africaines et jazz.

Dans la lignée des compositeurs de l’avant-garde brésilienne, comme Hermeto Pascoal et Egberto Gismonti, Maracuja explore l’univers chatoyant des musiques du Nordeste brésilien, du samba, du carnaval, où chaque rythme raconte sa propre histoire, de Rio à Manaus, en passant par les chemins poussiéreux de Conakry, le tout teinté d’expérimentation jazz.

Amina Mezaache : flûtes et compositions

Yoan Fernandez : guitare

Fabien Debellefontaine : sousaphone et flûte

Jonathan Edo : percussions

« On est éclaboussé par la profusion des couleurs harmoniques. C’est un irrésistible feu d’artifices pour les oreilles. » Jazz Magazine – J-F Mondot.

Le jeudi 05 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



