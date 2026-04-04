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AMINE RADI LE K Reims

AMINE RADI LE K Reims

AMINE RADI LE K Reims dimanche 15 novembre 2026.

Lieu : LE K

Adresse : 20 RUE DU VAL CLAIR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-11-15

Fin : 2026-11-15

Heure de début : 18:00

AMINE RADI Début : 2026-11-15 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE K 20 RUE DU VAL CLAIR 51100 Reims 51

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