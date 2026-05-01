Amours cirque chorégraphique et musique live L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Eurre

Amours cirque chorégraphique et musique live L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

À partir de 8 ans

Par Muchmuche compagnie

Amour, derrière ces 5 lettres sommeille une notion qui pourrait être révolutionnaire. Ne maltraitons pas ce mot en le réduisant à une vague bouillie romantico-partriarcale. Cherchons ce qui peut vibrer entre nous.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com

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English :

Ages 8 and up

By Muchmuche compagnie

Love, behind these 5 letters lies a notion that could be revolutionary. Let’s not abuse the word by reducing it to a vague romantic/partriarchal mush. Let’s look for what can vibrate between us.

L’événement Amours cirque chorégraphique et musique live L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme