Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Eurre

Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Racontars acrobatiques

Déconseillé aux moins de 10 ans

Mordant, grinçant et drôle, un personnage décapant entre la comédie sociale anglaise et l’anti-héros de Marvel.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com

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English :

Acrobatic storytelling

Not recommended for children under 10

Biting, gritty and funny, this character is a cross between an English social comedy and a Marvel anti-hero.

L’événement Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme