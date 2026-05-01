Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre
Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre samedi 9 mai 2026.
Eurre
Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Racontars acrobatiques
Déconseillé aux moins de 10 ans
Mordant, grinçant et drôle, un personnage décapant entre la comédie sociale anglaise et l’anti-héros de Marvel.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com
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English :
Acrobatic storytelling
Not recommended for children under 10
Biting, gritty and funny, this character is a cross between an English social comedy and a Marvel anti-hero.
L’événement Fidji Racontars acrobatiques Festival L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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