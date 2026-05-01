Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre

Eurre

Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Déconseillé aux moins de 12 ans

Par Les Humains gauches

Solo ciselé, puissant, drôle, généreux dans lequel Moumoute, clowne inconsciente, nous embarque à l’intérieur de toi-même. Hein ?

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com

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English :

Not recommended for children under 12

By Les Humains gauches

A chiseled, powerful, funny and generous solo in which Moumoute, an unconscious clown, takes us inside yourself. How about that?

L’événement Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme