Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre
Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre samedi 9 mai 2026.
Eurre
Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Déconseillé aux moins de 12 ans
Par Les Humains gauches
Solo ciselé, puissant, drôle, généreux dans lequel Moumoute, clowne inconsciente, nous embarque à l’intérieur de toi-même. Hein ?
.
Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Not recommended for children under 12
By Les Humains gauches
A chiseled, powerful, funny and generous solo in which Moumoute, an unconscious clown, takes us inside yourself. How about that?
L’événement Kabinet psychanalyse collective L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Eurre (Drôme)
- Monsieur O L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre 9 mai 2026
- Dis bonjour à la dame Frigo (opus 2) Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre 9 mai 2026
- Les fêlures de Monsieur T Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre 9 mai 2026
- Festival l’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre 9 mai 2026
- League & legend Barre russe L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre 10 mai 2026