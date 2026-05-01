League & legend Barre russe L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre
League & legend Barre russe L’Autre Cirque Gare à Coulisses Eurre dimanche 10 mai 2026.
Eurre
League & legend Barre russe L’Autre Cirque
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
À partir de 3 ans.
Armés de perches de saut et de rubans adhésifs, 15Feet6 pulvérisent un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte. Allez !
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 67 72 kiosque@transe-express.com
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English :
Ages 3 and up.
Armed with vaulting poles and tape, 15Feet6 pulverize each record one by one on their way to victory. It doesn’t matter what the sport, only the show. Let?s go!
L’événement League & legend Barre russe L’Autre Cirque Eurre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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