AMOURS FUGITIVES Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AMOURS FUGITIVES

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 18:30:00

fin : 2027-06-05 20:30:00

Date(s) :

2027-05-29 2027-06-01 2027-06-04 2027-06-05

Cette soirée placée sous le signe des amours fugitives débutera par la reprise du succès d’octobre 2024 au Capitole de Toulouse, Don Juan dans la version chorégraphique d’Edward Clug.

Si quelqu’un a eu une pléthore d’aventures amoureuses éphémères et fugaces, c’est bien Don Juan Tenorio, l’Abuseur de Séville… Avec pour fil rouge la flamboyante partition éponyme de C. W. Gluck, ce Don Juan parvient à allier l’ancien et le nouveau et à faire ressortir ce qu’il y a d’universel dans ce drame du Siècle d’Or espagnol. Edward Clug donne à voir le mythe par une allégorie dansée qui fusionne éléments de la tradition et esthétique néoclassique et contemporaine, traitant ainsi l’histoire de manière symbolique, non sans une pointe d’humour. 15 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

This evening, dedicated to fleeting love affairs, will begin with a revival of the October 2024 hit at the Capitole in Toulouse: *Don Juan*, in Edward Clug’s choreographed version.

L’événement AMOURS FUGITIVES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE