AMUSO fait son cinéma route d’Esnans Baume-les-Dames
AMUSO fait son cinéma route d’Esnans Baume-les-Dames dimanche 7 juin 2026.
Baume-les-Dames
AMUSO fait son cinéma
route d’Esnans Le CARE Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’école de musique AMUSO vous invite à un moment musical plein d’émotions et de souvenirs à travers un concert dédié aux plus belles musiques de films.
Le chœur et l’orchestre ainsi que les solistes de la classe de chant vous feront voyager à travers des œuvres incontournables du cinéma, avec un programme varié et accessible à tous Bagdad Café, Titanic, Pretty Woman, Madagascar et bien d’autres surprises !
Un concert convivial, familial et riche en émotions, idéal pour petits et grands. .
route d’Esnans Le CARE Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 01 22 35 amuso.balafonetpiccolo@gmail.com
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English : AMUSO fait son cinéma
L’événement AMUSO fait son cinéma Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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