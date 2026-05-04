AMUSO fait son cinéma route d’Esnans Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

AMUSO fait son cinéma

route d’Esnans Le CARE Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’école de musique AMUSO vous invite à un moment musical plein d’émotions et de souvenirs à travers un concert dédié aux plus belles musiques de films.

Le chœur et l’orchestre ainsi que les solistes de la classe de chant vous feront voyager à travers des œuvres incontournables du cinéma, avec un programme varié et accessible à tous Bagdad Café, Titanic, Pretty Woman, Madagascar et bien d’autres surprises !

Un concert convivial, familial et riche en émotions, idéal pour petits et grands. .

route d’Esnans Le CARE Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 01 22 35 amuso.balafonetpiccolo@gmail.com

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English : AMUSO fait son cinéma

L’événement AMUSO fait son cinéma Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS