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AMY LONDON Auditorium du Conservatoire Besançon

AMY LONDON Auditorium du Conservatoire Besançon jeudi 21 janvier 2027.

Lieu : Auditorium du Conservatoire

Adresse : 1 Passage des Arts

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 21 janvier 2027

Fin : jeudi 21 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Besançon

AMY LONDON

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21

Date(s) :
2027-01-21

Amy London en spectacle au Conservatoire (auditorium) à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie. D’une salle de classe à la scène, Amy London raconte son grand écart entre l’Éducation nationale, une délivrance inattendue, un envol vers l’inconnu et le labyrinthe des rencontres modernes. Avec un humour tranchant et une autodérision mordante, elle nous embarque dans son parcours d’émancipation, entre pression sociale et quête de liberté. Elle nous prouve qu’il n’est jamais trop tard pour choisir sa propre voie. Un spectacle drôle et terriblement sincère sur le courage de dire non et l’envie de vivre vraiment.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans.   .

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : AMY LONDON

L’événement AMY LONDON Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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