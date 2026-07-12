Amy London Troyes
vendredi 20 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Amy London
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 21:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-20
Fraîchement débarquée à Marseille, Amy, prof d’anglais, démarre sa nouvelle vie de prof et de maman solo dans cette ville de tous les possibles.
Au fil de son parcours, on découvre les défis et les joies de sa vie quotidienne, ses rencontres marquantes et les obstacles qu’elle surmonte.
Petit à petit, Amy trouve sa place et finit par découvrir une passion insoupçonnée pour la scène, transformant ainsi son existence de manière inattendue et inspirante.
Mise en scène Pierre François MARTIN-LAVAL .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Amy London Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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