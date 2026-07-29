An Irish Story Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

An Irish Story Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-03

Cherchant à reconstituer l’histoire de son grand-père inconnu, Kelly Rivière remonte le fil de ses origines, déplace des montagnes et mène une enquête savoureuse qu’elle porte seule sur scène avec une bonne dose d’humour et une virtuosité polymorphe.

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Seeking to piece together the story of her unknown grandfather, Kelly Rivière traces her roots, moves mountains, and conducts a delightful investigation that she brings to the stage all by herself with a healthy dose of humor and multifaceted virtuosity.

L’événement An Irish Story Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême