Ana Popović Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Ana Popović

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Figure majeure du blues contemporain, Ana Popović électrise la scène par son charisme, sa virtuosité guitaristique et son intensité soul. Née à Belgrade en 1976, elle s’impose depuis les années 1990 comme l’une des artistes les plus respectées du genre. Récompensée par sept _Blues Music Awards_ et saluée par Bruce Springsteen, elle mêle avec talent blues, funk, rock et R&B.

Portée par un groupe de six musiciens, elle livre des concerts puissants où riffs incisifs, grooves entraînants et émotion se répondent avec une remarquable générosité.

Le public découvrira les titres de son nouvel album _Dance to the Rhythm_, aux sonorités modernes et dansantes, ainsi que ses morceaux emblématiques. Entre énergie explosive et moments plus intimistes, chaque prestation révèle une artiste capable de réinventer la tradition blues avec élégance.

Habituée des grandes scènes françaises, Ana Popović promet une soirée d’exception qui séduira aussi bien les passionnés que les nordistes curieux.

Figure majeure du blues contemporain, Ana Popović électrise la scène par son charisme, sa virtuosité guitaristique et son intensité soul. Née à Belgrade en 1976, elle s’impose depuis les années 1990 comme l’une des artistes les plus respectées du genre. Récompensée par sept _Blues Music Awards_ et saluée par Bruce Springsteen, elle mêle avec talent blues, funk, rock et R&B.

Portée par un groupe de six musiciens, elle livre des concerts puissants où riffs incisifs, grooves entraînants et émotion se répondent avec une remarquable générosité.

Le public découvrira les titres de son nouvel album _Dance to the Rhythm_, aux sonorités modernes et dansantes, ainsi que ses morceaux emblématiques. Entre énergie explosive et moments plus intimistes, chaque prestation révèle une artiste capable de réinventer la tradition blues avec élégance.

Habituée des grandes scènes françaises, Ana Popović promet une soirée d’exception qui séduira aussi bien les passionnés que les nordistes curieux. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A leading figure in contemporary blues, Ana Popovi? electrifies the stage with her charisma, her guitar virtuosity, and her soulful intensity. Born in Belgrade in 1976, she has established herself since the 1990s as one of the most respected artists in the genre. A recipient of seven Blues Music Awards and praised by Bruce Springsteen, she skillfully blends blues, funk, rock, and R&B.

Backed by a six-piece band, she delivers powerful concerts where incisive riffs, infectious grooves, and emotion come together with remarkable energy.

The audience will discover tracks from her new album _Dance to the Rhythm_, with its modern, danceable sounds, as well as her signature songs. With a mix of explosive energy and more intimate moments, each performance reveals an artist capable of reinventing the blues tradition with elegance.

A regular on France’s major stages, Ana Popovi? promises an exceptional evening that will captivate both die-hard fans and curious northerners alike.

L’événement Ana Popović Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme