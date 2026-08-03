ANA VIDOVIC (TOULOUSE GUITARE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ANA VIDOVIC (TOULOUSE GUITARE)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 19:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Après avoir perfectionné sa technique auprès du maître Manuel Barrueco, Ana Vidovic se produit dans les plus grandes salles aux quatre coins du monde et devient une légende.

Elle incarne l’excellence et la grâce dans le monde de la guitare classique.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.

L’événement ANA VIDOVIC (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE