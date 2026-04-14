Anachronique paléolithique ! Portrait #02 Gwen, Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Anachronique paléolithique ! Portrait #02 Gwen Jeudi 16 avril, 19h30 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne

10 € / Gratuit pour les étudiant·es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Artiste associé à la Scène de recherche, Victor Thimonier poursuit son exploration des imaginaires préhistoriques et de leurs échos inattendus dans nos vies.

Avec ce deuxième portrait Gwen, il raconte l’histoire (vraie) d’un enfant découvrant, en Dordogne dans les années 80, une statuette paléolithique – une vénus qui, sous certains angles, semble avoir la forme d’un sexe masculin.

Dans ce western préhistorique, le voyage se fait tantôt musical, tantôt savant, et parfois même surréaliste. Une rêverie fantastique et comique, où le portrait bouleversant d’un enfant est percuté par une énigme surgissant du fond des âges.

Victor Thimonier est l’artiste associé à la Scène de recherche pour la saison 25/26

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://scenederecherche.ens-paris-saclay.fr/agenda/anachronique-paleolithique-portrait-02-gwen »}] [{« link »: « https://scenederecherche.ens-paris-saclay.fr/scene/residences-artistiques »}]

Les Temps Blancs / théâtre inachevé / Victor Thimonier spectacle théâtre

Jérôme Foubert