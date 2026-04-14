Finale régionale Ile-de-France du concours MT180s, La Terasse, Gif-sur-Yvette

Finale régionale Ile-de-France du concours MT180s Jeudi 16 avril, 18h30 La Terasse Essonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:00:00+02:00

Venez assister à la finale régionale Île-de-France du concours « Ma Thèse en 180 secondes » et découvrez les recherches passionnantes portées par les doctorantes et doctorants !

La Finale est organisée le jeudi 16 avril à partir de 18h30 à la salle de la Terrasse (1 Av. de la Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette). Elle réunit 12 doctorantes et doctorants lauréats de l’Institut Polytechnique de Paris, l’Université Paris-Est Créteil, l’Université Gustave Eiffel, CY Cergy Paris Université et l’Université Paris-Saclay.

Le défi des candidates et candidats issu·es de disciplines variées : présenter, en trois minutes seulement, leur sujet de thèse de manière claire, accessible et pédagogique.

Inscription gratuite et obligatoire ici.

Au programme :

• Des doctorantes et doctorants qui présentent les avancées scientifiques de demain issues de nos laboratoires de recherche

• Des présentations dynamiques et accessibles, quel que soit votre niveau scientifique

• Des sujets couvrant de nombreux domaines : santé, environnement, numérique, énergie, astrophysique, droit…

• Une ambiance conviviale mêlant rigueur scientifique et performance oratoire

À l’issue de cette finale, 2 candidat·es seront sélectionné·es par le jury et participeront à la finale nationale MT180.

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Venez assister à la finale régionale Île-de-France du concours « Ma Thèse en 180 secondes » et découvrez les recherches passionnantes portées par les doctorantes et doctorants ! MT180 Thèses

Université Paris-Saclay