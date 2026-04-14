SCIENCE À LA COQUE : Quand la science éclaire l’art : le rôle du Synchrotron dans l’étude du patrimoine., Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette

SCIENCE À LA COQUE : Quand la science éclaire l’art : le rôle du Synchrotron dans l’étude du patrimoine. Jeudi 16 avril, 12h30 Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Essonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T12:30:00+02:00 – 2026-04-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T12:30:00+02:00 – 2026-04-16T13:00:00+02:00

La conservation du patrimoine repose sur l’étude et la protection des biens culturels, matériels et immatériels, en raison de leur valeur esthétique, historique, scientifique ou sociale. Pour répondre aux questions liées à la composition, la fabrication, la provenance et la dégradation des objets, les « sciences du patrimoine » mobilisent des approches interdisciplinaires associant sciences humaines, histoire de l’art, conservation-restauration et disciplines STEM. Les méthodes analytiques, souvent basées sur l’interaction lumière-matière, permettent d’examiner les matériaux in situ ou en laboratoire, voire au synchrotron pour des analyses avancées.

Dans le cadre de ma thèse, j’ai contribué au projet CoPaiM (Conservation of Painted Metals), visant à approfondir la connaissance des métaux peints historiques, à comprendre leurs mécanismes de dégradation et à développer des solutions de conservation adaptées. Ce projet, mené en collaboration avec plusieurs laboratoires, institutions patrimoniales et le synchrotron SOLEIL, illustre la complémentarité entre recherche scientifique et conservation patrimoniale. Cette présentation mettra en lumière l’interdisciplinarité des sciences du patrimoine, l’application des méthodes physico-chimiques à l’étude des matériaux historiques et le parcours des collections du musée jusqu’au synchrotron.

Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Gif sur Yvette 8 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

Science à la coque est une série de mini-conférences en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Conférence sur le rôle du Synchrotron dans l’étude du patrimoine, par Julie GORDON. Science Art