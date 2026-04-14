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Mai à Vélo 2026, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Mai à Vélo 2026, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Mai à Vélo 2026, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ENS Paris-Saclay

Adresse : 4 Avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette, France

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ENS Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ENS Paris-Saclay 4 Avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette, France Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Ile-de-France https://ens-paris-saclay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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