Écologie : sujet sensible?, ENS Paris-Saclay – salle 1B36, Gif-sur-Yvette

Écologie : sujet sensible? Mardi 5 mai, 09h30 ENS Paris-Saclay – salle 1B36 Essonne

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Si la question écologique peut provoquer de nombreuses émotions, et peut même devenir un “sujet sensible” entrainant des émotions clivantes, il suscite aussi étonnamment souvent une réaction inverse : une apathie ou une indifférence, saisissantes au regard de l’ampleur des enjeux actuels. La complexité et l’échelle des changements que l’on a longtemps dit insensibles – réchauffement climatique, pollutions, chute de la biodiversité – sont pour une part dans la difficulté qu’ont les publics à s’approprier ces questions. Mais l’insensibilité à la situation est peut-être aussi l’un des résultats de l’échec de l’écologie politique et des campagnes même de sensibilisation, semblant décorrélés d’actes réels.

Comment permettre à la question écologique d’être aussi sensible qu’elle devrait l’être ? Comment bouleverser les représentations par lesquelles nous comprenons notre relation au monde vivant ? La question est pédagogique autant que politique, poétique autant que scientifique. On voudrait donc échanger dans ce workshop sur des pratiques de recherche d’enseignement entre enseignant.es, chercheur.euses en SHS, en sciences de l’environnement mais aussi en littérature, pour définir ce qui étouffe la question écologique autant que les zones sensibles sur lesquelles recherche et pédagogie peuvent s’appuyer et qu’elles peuvent faire vibrer.

PROGRAMME DU 5 MAI 2026

9h30 : Accueil

10h -12h Comment faire de l’écologie une question publique sensible ?

Introduction

Benoît Gabrielle : Engagement étudiant et institutions : quelle articulation pour faire avancer la transition ?

Claire Damesin : Vers une réconciliation entre écologie scientifique et écologie du sensible: place de l’écologie humaine et des collaborations arts-sciences et Présentation de la Maison des écologies

Jean Bérard : La nature sensible du droit

Cécile Blatrix : Action publique, sensibilités à l’écologie et sensibilité de l’écologie

Déjeuner

13h30-15h : La littérature et les arts pour transformer les imaginaires ?

Marie-Jeanne Zenetti: Sujets sensibles, littérature et enseignement

Yamini Yogananthan : La relation entre enfants et reste du vivant dans l’album jeunesse : quelle réception par de jeunes lecteur.ices urbains, entre expérience de nature indirecte et univers fantasmés ?

Charlotte Mariel : Évolution des médiums, usages des médias et renouvellement des pratiques artistiques face aux enjeux socio-écosystémiques

15h pause

15h15- 16h45 : Pratiques pédagogiques, pratiques de médiation

Guillaume Barthole : Aborder de façon sensible l’écologie à partir d’expériences concrètes (sur le terrain) en médiation ou en enseignement

Marine Fauché : « Herborisations émancipées. À propos du projet de médiation botanique « Botascopia«

Céline Clavel et Pauline Hachette : Le « Passeport Etudiants de la transition » en cursus de gestion : place de l’expérimentation, de l’enquête et de l’écriture littéraire

16h45-17h30 : Atelier de préparation de la demi-journée de décembre

17h30 : cocktail

Avec le soutien de la MSH Paris-Saclay

ENS Paris-Saclay – salle 1B36 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ecologie-sens.sciencesconf.org/registration?lang=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecologie-sens.sciencesconf.org/?lang=fr »}]

Comment permettre à la question écologique d’être aussi sensible qu’elle devrait l’être ? écologie sujet sensible

Création graphique : T.Cayatte – MSH PS