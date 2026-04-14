Elixir du Plateau de Saclay, Ferme du Moulon, Gif-sur-Yvette

Elixir du Plateau de Saclay 15 – 18 avril Ferme du Moulon Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

L’idée est de mieux connaître les enjeux du développement du cirse des champs et de la culture du blé afin de comprendre les dynamiques végétales en cours sur le plateau de Saclay et leurs influences sur le territoire.

Cette semaine permettra alors de définir les étapes du futur parcours artistique prévu le 13 juin 2026 à la ferme du Moulon

Ferme du Moulon chemin du Moulon – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « clara.maoudj@ens-parissaclay.fr »}]

Dans le cadre de leur projet art-science Élixirs du Plateau de Saclay, les artistes Edwine et Sébastien de la compagnie TANGIBLE reviennent du 13 au 18 avril 2026 à la ferme du Moulon.

DRSLP