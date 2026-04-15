Faire science ensemble, ENS Paris Saclay, Gif-sur-Yvette

Faire science ensemble Jeudi 21 mai, 09h00 ENS Paris Saclay Essonne

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:30:00+02:00

3 ème Journée annuelle annuelle de la Maison des Sciences sociales et des Humanités Paris-Saclay (MSH PS) : 21 mai 2026 – 9h à 18h30 – ENS Paris-Saclay

En mobilisant l’histoire des sciences nous questionnerons les rapports entre sciences et société en explorant la diversité des structurations institutionnelles et des pratiques de recherche.

L’expression “science ensemble” devient récurrente. L’Alliance France Université et le Muséum national d’histoire naturelle ont ouvert un portail sous cette appellation afin de rendre visibles les projets participatifs et “d’inciter les publics à y contribuer”. Un ouvrage est également paru en décembre 2025 intutilé : “Faire science ensemble : Retours d’expérience de sciences et recherches participatives” Sorbonne Université Presse.

Ce colloque de la MSH propose de revenir plus largement sur les quatre axes mobilisés insitutionnellement derrière l’expression “Faire science ensemble” : l’interdisciplinarité, les sciences et la recherche participatives, la science ouverte, la médiation scientifique. Il s’agit de réinscrire ces politiques de recherche au sein de leur lecture de la société contemporaine et de l’histoire des sciences au sein des sociétés. La recherche académique est appelée à se positionner face à plusieurs enjeux sociaux : crise de confiance entre les politiques et les citoyens, crise de confiance entre les médias et les citoyens, avec un désintérêt pour l’actualité en général et l’actualité scientifique compris, mais aussi le développement de la désinformation.

La journée sera clôturée par la projection du film documentaire : Terres fermes, de Martine Debiesse et Claire Leluc-Derouin.

Retrouvez le programme sur le site de l’évènement : https://scienceensemble.sciencesconf.org/?lang=fr

ENS Paris Saclay 4 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://scienceensemble.sciencesconf.org/registration?lang=fr »}] [{« link »: « https://scienceensemble.sciencesconf.org/?lang=fr »}]

Ce colloque de la MSH PS propose un espace et un temps de réflexion sur la place et les rôles des sciences. MSH PS interdisplinaire

Création graphique : T. Cayatte – MSH Paris-Saclay