Programme SPHINX. Quelles synergies en sciences du patrimoine à Paris-Saclay?, ENS Paris-Saclay – salle 1B36, Gif-sur-Yvette

Programme SPHINX. Quelles synergies en sciences du patrimoine à Paris-Saclay? Lundi 11 mai, 09h30 ENS Paris-Saclay – salle 1B36 Essonne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T09:30:00+02:00 – 2026-05-11T13:00:00+02:00

Le consortium SPHINX (Sciences du Patrimoine : Héritage, Innovation, enjeuX), retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ANR, explore la préservation du patrimoine culturel selon trois axes interdisciplinaires : la fabrique du patrimoine, les patrimoines empêchés et les patrimoines partagés.

Porté par Sorbonne Université et piloté par l’Observatoire des patrimoines (OPUS), SPHINX ambitionne d’étudier les patrimoines sur le temps long et à toutes les échelles, en structurant un pôle d’expertise européen. En fédérant des chercheurs de disciplines variées autour de 13 programmes scientifiques, il crée un cadre stimulant pour repenser les enjeux patrimoniaux.

Plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi que des entités du périmètre Paris-Saclay, sont activement impliqués dans ce consortium. Cette matinée organisée à la MSH Paris-Saclay sera l’occasion pour eux de présenter leurs travaux en cours au sein des différents programmes, favorisant ainsi une meilleure intégration au sein du réseau en sciences du patrimoine de l’Université et ouvrant la voie à de nouvelles collaborations.

Retrouvez le détail du programme : https://msh-paris-saclay.fr/agenda/les-synergies-en-sciences-du-patrimoine-a-paris-saclay/

Ce projet est soutenu par la MSH PS.

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Un projet SPHINX (Sciences du Patrimoine : Héritage, Innovation, enjeuX – Sustaining and Preserving cultural Heritage: Innovation, Networking and eXpertise) sciences du patrimoine shs

Création graphique : T. Cayatte – MSH Paris-Saclay