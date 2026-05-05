Regards croisés : les recherches LGBTI+ à l’Université Paris-Saclay, One Line, Gif-sur-Yvette

Regards croisés : les recherches LGBTI+ à l’Université Paris-Saclay Lundi 18 mai, 12h30 One Line Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T12:30:00+02:00 – 2026-05-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T12:30:00+02:00 – 2026-05-18T14:00:00+02:00

Le webinaire portera sur les recherches menées à l’Université Paris-Saclay autour des thématiques LGBTI+, en croisant les approches issues de différentes disciplines.

Plusieurs intervenantes et intervenants viendront nourrir les échanges à travers la présentation de leurs travaux de recherche.

Anaïs Bohuon, professeure à la Faculté des sciences du sport de Paris-Saclay et chargée de mission « Égalité des sexes, lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les LGBTphobies », ouvrira le webinaire avec une intervention intitulée « Corps, sport, genre et rapports de pouvoir : études pluridisciplinaires sur la catégorisation sexuée dans le sport ».

Le webinaire se poursuivra avec Lucie Pallesi, docteur·e en sciences du sport et du mouvement humain à l’Université Paris-Saclay, spécialiste des transidentités dans les sports de compétition dans une perspective de sociologie du genre, des sciences et du sport, autour de « Transidentité et sport de compétition : contrôler les corps pour préserver la bicatégorisation sexuée ».

Clotilde Coron, vice-présidente Égalité, diversité, inclusion de l’Université Paris-Saclay, professeure des universités en sciences de gestion à la Faculté Jean Monnet et chercheuse au laboratoire Réseaux, innovation, territoires et mondialisation (RITM), interviendra ensuite avec « Lesbiennes au travail : sortir de l’invisibilité », consacré aux enjeux de visibilité et d’inclusion dans le monde professionnel.

Marie Mesnil, maîtresse de conférences en droit privé à la Faculté Jean Monnet – Université Paris Saclay, proposera une intervention intitulée « Le droit des familles LGBT+ : des droits fragmentés et lacunaires ».

Enfin, Hugo Colomb, doctorant en sciences économiques et politique à l’Université Paris Dauphine-PSL, présentera ses travaux sur « Trajectoires éducatives des minorités sexuelles en France ».

Ce webinaire vise ainsi à offrir une visibilité des recherches actuelles sur les questions LGBTI+ et à favoriser le dialogue autour des enjeux de compréhension et de lutte contre les discriminations.

Lien vers le webinaire : Webinaire « Regards croisés : les recherches LGBTI+ à l’Université Paris-Saclay »

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Webinaire – Lundi 18 mai 2026 de 12h30 à 14h00 LGBT+ Sensibilisation