Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette

Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 20:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Conférence sur la régulation de l’intelligence artificielle et l’AI Act européen, ses enjeux juridiques et éthiques. Avec Diane Galbois-Lehalle, spécialiste du droit du numérique. En présentiel ou à distance, suivie d’un temps convivial.

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Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

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English :

Conference on the regulation of artificial intelligence and the European AI Act, its legal and ethical issues. With Diane Galbois-Lehalle, specialist in digital law. In-class or distance learning, followed by a convivial time.

L’événement Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen Gif-sur-Yvette a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Paris-Saclay