Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette
Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette mardi 12 mai 2026.
Gif-sur-Yvette
Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen
Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 20:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Conférence sur la régulation de l’intelligence artificielle et l’AI Act européen, ses enjeux juridiques et éthiques. Avec Diane Galbois-Lehalle, spécialiste du droit du numérique. En présentiel ou à distance, suivie d’un temps convivial.
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Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France
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English :
Conference on the regulation of artificial intelligence and the European AI Act, its legal and ethical issues. With Diane Galbois-Lehalle, specialist in digital law. In-class or distance learning, followed by a convivial time.
L’événement Réguler l’intelligence artificielle promesses et limites du cadre européen Gif-sur-Yvette a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Paris-Saclay
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