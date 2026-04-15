« Aucune certitude ne survit », Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

« Aucune certitude ne survit » Mardi 5 mai, 17h00 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Quelle est la vraie nature de notre réalité ? Est-ce que le monde se déploie -des mondes se déploient- indépendamment de nos observations ? Il y a 150 ans, la mécanique quantique est venue bouleverser notre relation aux lois fondamentales de l’univers. Julien Avril explore les concepts, les paradoxes, les controverses qui sous-tendent cette théorie à la fois ontologiquement incomplète et épistémologiquement complète. De Max Planck à Alain Aspect, en passant par le fameux paradoxe EPR et l’approche Contexte Système Modalités, et jusqu’aux applications technologiques qui ouvrent la voie à la troisième révolution quantique, son théâtre documentaire propose d’éprouver les modèles par l’expérimentation sensible.

Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Pièce de théâtre documentaire autour de la mécanique quantique, mêlant science et expérience sensible pour interroger notre perception de la réalité.