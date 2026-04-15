« Aucune certitude ne survit », Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
« Aucune certitude ne survit », Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette mardi 5 mai 2026.
« Aucune certitude ne survit » Mardi 5 mai, 17h00 Scène de Recherche ENS Paris-Saclay Essonne
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T17:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00
Quelle est la vraie nature de notre réalité ? Est-ce que le monde se déploie -des mondes se déploient- indépendamment de nos observations ? Il y a 150 ans, la mécanique quantique est venue bouleverser notre relation aux lois fondamentales de l’univers. Julien Avril explore les concepts, les paradoxes, les controverses qui sous-tendent cette théorie à la fois ontologiquement incomplète et épistémologiquement complète. De Max Planck à Alain Aspect, en passant par le fameux paradoxe EPR et l’approche Contexte Système Modalités, et jusqu’aux applications technologiques qui ouvrent la voie à la troisième révolution quantique, son théâtre documentaire propose d’éprouver les modèles par l’expérimentation sensible.
Scène de Recherche ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France
Pièce de théâtre documentaire autour de la mécanique quantique, mêlant science et expérience sensible pour interroger notre perception de la réalité.
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Elixir du Plateau de Saclay, Ferme du Moulon, Gif-sur-Yvette 15 avril 2026
- SCIENCE À LA COQUE : Quand la science éclaire l’art : le rôle du Synchrotron dans l’étude du patrimoine., Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette 16 avril 2026
- Science à la coque : « Quand la science éclaire l’art : le rôle du synchrotron dans l’étude du patrimoine », Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette 16 avril 2026
- Finale régionale Ile-de-France du concours MT180s, La Terasse, Gif-sur-Yvette 16 avril 2026
- Anachronique paléolithique ! Portrait #02 Gwen, Scène de Recherche ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette 16 avril 2026