TOSS 2026 Parc du Moulon, Carré des Sciences Gif-sur-Yvette

TOSS 2026

Parc du Moulon, Carré des Sciences 3 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le TOSS est un tournoi omnisports étudiants regroupant près de 4700 participants sur le plateau de Paris Saclay le week-end du 8, 9 et 10 mai.

toss@cs-sports.fr

English :

The TOSS is an all-round student sports tournament bringing together almost 4,700 participants on the Paris Saclay plateau over the weekend of May 8, 9 and 10.

