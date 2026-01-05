TOSS 2026 Parc du Moulon, Carré des Sciences Gif-sur-Yvette
Le TOSS est un tournoi omnisports étudiants regroupant près de 4700 participants sur le plateau de Paris Saclay le week-end du 8, 9 et 10 mai.
Parc du Moulon, Carré des Sciences 3 rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France toss@cs-sports.fr
The TOSS is an all-round student sports tournament bringing together almost 4,700 participants on the Paris Saclay plateau over the weekend of May 8, 9 and 10.
