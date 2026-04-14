Exposition Intelligence Artificielle au Lumen, Lumen – Hall d’exposition, Gif-sur-Yvette

Exposition Intelligence Artificielle au Lumen 20 avril – 19 mai Lumen – Hall d’exposition Essonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T08:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fruit d’un parténariat avec Universcience (Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie), le Lumen organise une exposition sur la thématique « Intelligence Artificielle ». Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle et scientifique du Lumen – Université Paris-Saclay.

L’exposition « Intelligence Artificielle » au Lumen regroupe deux expositions Science Actualités (Cité des sciences et de l’industrie) et DataIA (Université Paris-Saclay), ainsi que des oeuvres d’art d’Audrey SEDANO (Auteure et Illustratrice) :

Science Actualités : L’IA au risque de l’emballement

L’IA générative bouleverse la création, la communication, l’éducation, le droit d’auteur, l’emploi…Les lois, elles, peinent à encadrer de secteur en plein sessor. Tour d’horizon des promesses et des risques d’une révolution technologique aux conséquence déjà quotidienne.

DataIA-Université Paris-Saclay : L’IA, une histoire pas si récente

Décrouvrez l’histoire de l’IA du début des années 1950 (début de l’informatique), passant par les années 2000 (l’expenseion d’internet, de la science des données « Big-Data », juqu’à 2020 (l’invention de nouvelles façons d’utiliser les réseaux de neurones).

Audrey SEDANO (Auteure et Illustratrice) : Pour les oeuvres d’art dans l’exposition

Après un doctorat de bioinformatique de l’Ecole Polytechnique, Audrey Sedano fonde les Editions du Petit Saturnin, éditeur de bandes dessinées sonorisées à Angoulême, ainsi que la galerie d’art Showroom57. Elle promeut le patrimoine français en mêlant art, patrimoine et réalité augmentée. Elle jongle aujourd’hui entre ses publications de bandes dessinées, la conception d’expositions autour du patrimoine français et ses créations artistiques diverses.

Lumen – Hall d’exposition 8 avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

L’exposition Intelligence Artificielle regroupe deux expositions (Science Actualités et DataIA-Université Paris-Saclay) et des Œuvres d’art. Elle nous éclairera sur les relations Science-Art-Société. Exposition Intelligence Artificielle