Anahid Thionville
vendredi 6 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Anahid
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Le duo Anahid, formé par la soprano Laureen Stoulig-Thinnes et la pianiste Layla Ramezan, propose un voyage musical entre Orient et Occident. À travers un répertoire sacré et poétique mêlant improvisations et œuvres de Bach, Ravel ou traditions persanes, les artistes créent un dialogue sensible entre cultures et époques. Une expérience immersive autour du partage, de la spiritualité et de la rencontre des mondes.Tout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
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English :
The Anahid duo, formed by soprano Laureen Stoulig-Thinnes and pianist Layla Ramezan, takes listeners on a musical journey between East and West. Through a sacred and poetic repertoire blending improvisations with works by Bach, Ravel, and Persian traditions, the artists create a sensitive dialogue between cultures and eras. An immersive experience centered on sharing, spirituality, and the meeting of worlds.
L’événement Anahid Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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