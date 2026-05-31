Anaïs RAMOS Le Melville Paris
Anaïs RAMOS Le Melville Paris dimanche 7 juin 2026.
Née à la Havane, c’est dans l’univers familial qu’Anais trouve la source de sa passion musicale, bercée au rythme des boleros que lui chante sa grand-mère, et du piano maternel qui résonne dans toute la maison. Fascinée depuis toute petite par les groupes du quartiers qui se produisent en face de chez elle, le destin s’en mêle et elle est a son tour repérée par ceux qui l’ont tant fait rêver. C’est au côté de grands noms tels qu’Odelkis Reve, El Cabo ou encore Chamiso que débute sa carrière, et qu’elle se produira, dans tout Cuba avec l’orchestre d’Arnaldo y su Talisman faisant aussi une découvert dans le monde du spectacle au sein de l’équipe d’Havana Night
Les rencontre artistiques l’amènent à découvrir l’Europe: après Luxembourg et l’Espagne, Anaïs découvre la France, et Paris, la ville des lumières. Elle y fait la rencontre de son compatriote Yosvani Quiros, avec lequel elle collaborera dans la célèbre formation Fiesta Cubana. Le charme de cette jeune femme à la voix soul et envoutante aura vite raison d’un public Parisien, conquis.
On la retrouvera alors dans les grandes scènes parisiennes, à Argenteuil, au Backup ou encore au New Morning. D’autres artistes d’univers très différents décident alors de travailler avec cette chanteuse à la sensibilité a fleur de peau; des rencontres se créent, métissées. De sa collaboration avec Laurent Hounsavi, Anaïs retissera le lien entre la Caraïbe et l’Afrique, et se produira à Hong Kong en 2010.
Entre Timba et Soul, laissez vous transporter par cette voix chaude et envoutante
Anaïs Barrera Ramos : chant
Nicola Anoyvega : sax
Conrado Ferrin Rodriguez : percussions
Nelson Palacios Rodriguez : piano
Anais, bercée par le rythme cubain, débute sa carrière aux côtés de grands noms de la musique. De Cuba à Paris, sa voix envoûtante conquiert le public.
Le samedi 06 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5640
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