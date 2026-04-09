Analogik Stomp Machine ft. Margherita Gruden & Lilou Claverie JASS CLUB PARIS Paris
Analogik Stomp Machine ft. Margherita Gruden & Lilou Claverie JASS CLUB PARIS Paris samedi 30 mai 2026.
Le saxophone ? Pierre Lapprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Il n’a depuis cessé d’expérimenter, explorant les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne avec Congé Spatial et Chrones, avant de créer un univers électronique à l’énergie tellurique avec Pierre & The Stompers. La musique est pour lui un terrain d’aventure aux possibilités infinies et un moyen de renouveler constamment son énergie, qu’il partage joyeusement avec le public lors de ses concerts.
On l’a aussi bien croisé en première partie d’Herbie Hancock, de Marcus Miller, de Ben Wendel ou bien d’Avishai Cohen, qu’en tournée avec la bassiste Kinga Glyk ou encore au cabaret de Poussière avec Théa. Vous l’aurez compris, Pierre Lapprand aime brouiller les frontières, et lorsqu’on lui donne carte blanche, provoquer les rencontres entre artistes dont les univers lui plaisent.
Ce soir, il invite la pianiste Margherita Gruden et la flûtiste Lilou Claverie avec qui il présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne et des musiques électroniques, faisant la part belle à la création et à l’improvisation, avant d’ouvrir la jam session.
Lilou Claverie / flûte
Pierre Lapprand / saxophone
Jean-Loup Siaut / guitare
Margherita Gruden / claviers
Idrîs-Félix Bahri / basse
Jérôme Renaud / batterie
Pierre Lapprand présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne et des musiques électroniques, faisant la part belle à la création et à l’improvisation !
Le samedi 30 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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