Ruffey-sur-Seille

Anapath

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-05-14 23:30:00

Date(s) :

2026-05-14

La saison 25/26 de L’Entre Deux continue avec Anapath

L’Entre Deux fait place aux jurassiens pour une soirée reggae qui va groover !

Puisant ses influences dans le reggae roots traditionnel, Anapath développe au fil des années une identité musicale riche, mêlant grooves profonds, mélodies envoûtantes et messages engagés. Leur complicité sur scène et leur son chaleureux leur permettent de toucher un public toujours plus large ! .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : Anapath

L’événement Anapath Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme JurAbsolu