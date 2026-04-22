Chap’ du Coin Festival Parc de la salle des fêtes Ruffey-sur-Seille

Ruffey-sur-Seille

Chap’ du Coin Festival

Parc de la salle des fêtes 135 place du maréchal Juin Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-02

Notre festival, c’est quoi ?

C’est une semaine de spectacles vivants, de musique et de rencontres, pensée pour rassembler tous les publics dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour des 10 ans de FRAKA.

– Un festival à taille humaine

– Des propositions accessibles à tous les âges

– Un espace pour se retrouver, échanger et profiter ensemble

Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d’un bon moment, notre festival est fait pour vous.

Rejoignez-nous pour célébrer cet anniversaire ensemble ! .

Parc de la salle des fêtes 135 place du maréchal Juin Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 11 39 fdfr39@wanadoo.fr

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English : Chap’ du Coin Festival

L’événement Chap’ du Coin Festival Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme JurAbsolu