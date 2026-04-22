Chap’ du Coin Festival Parc de la salle des fêtes Ruffey-sur-Seille
Chap’ du Coin Festival Parc de la salle des fêtes Ruffey-sur-Seille mardi 2 juin 2026.
Ruffey-sur-Seille
Chap’ du Coin Festival
Parc de la salle des fêtes 135 place du maréchal Juin Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-02
Notre festival, c’est quoi ?
C’est une semaine de spectacles vivants, de musique et de rencontres, pensée pour rassembler tous les publics dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour des 10 ans de FRAKA.
– Un festival à taille humaine
– Des propositions accessibles à tous les âges
– Un espace pour se retrouver, échanger et profiter ensemble
Que vous soyez curieux, passionné ou simplement en quête d’un bon moment, notre festival est fait pour vous.
Rejoignez-nous pour célébrer cet anniversaire ensemble ! .
Parc de la salle des fêtes 135 place du maréchal Juin Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 11 39 fdfr39@wanadoo.fr
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English : Chap’ du Coin Festival
L’événement Chap’ du Coin Festival Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme JurAbsolu
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